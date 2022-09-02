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РСЗО “Торнадо-С” со временем может стать контрбатарейной системой. Шаги в направлении этого уже ведутся. Сейчас для РСЗО разрабатывают специальные снаряды, внутри них будут находиться беспилотники, которые станут глушить связь в тылу противника. Об этом пишут “Известия”.

По словам экспертов, на которых ссылается издание, новая разработка позволит не рисковать жизнями личного состава и более дорогой техникой при выполнении задач, поставленных в рамках радиоэлектронной борьбы. Не нужно будет отправлять на линию фронта или за неё самолёты и вертолёты.

При этом беспилотники можно будет использовать не только, как глушилки для связи и радаров неприятеля, но и для корректировки артиллерийского огня. Предполагается, что беспилотники смогут преодолевать расстояния в десятки километров. Однако каждый из таких дронов будет одноразовым.

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