Как в Запорожской, так и в Херсонской областях появляются диверсионно-разведывательные группы украинской армии. Боевики одной из них переоделись в форму Росгвардии и направились на Розовку, обстреляв перед этим автомобиль, сообщил Евгений Балицкий, возглавляющий военно-гражданскую администрацию запорожского региона.

Он также сообщил о беспилотном аппарате, сбросившем на администрацию в Мелитополе взрывное устройство. По мнению экспертов «Свободной прессы», подобные эпизоды будут происходить до завершения референдумов о воссоединении с Россией, а после их завершения террористических актов может стать больше.

Политолог Владимир Сапунов рассказал, что такие диверсионно-разведывательные группы численностью 15-20 боевиков обычно заходят на территорию освобожденных областей «оттянутым ромбом». Две ДРГ движутся с левого и правого флангов, оценивают обстановку, после чего еще две заходят по центру. Это пресловутые «натовские стандарты», поэтому без иностранных инструкторов здесь точно не обошлось.

Ополченец ЛНР, который воевал против националистических формирований, уверен, что Киев пытается сорвать референдумы на Донбассе и в освобожденных регионах. Поэтому он будет активизировать действия ДРГ в ближайшие дни. После присоединения областей к России в течение длительного времени ожидаются подобные атаки диверсантов, так как националисты будут беситься из-за перехода территорий под контроль РФ.