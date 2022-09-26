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Превращать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в демилитаризованный объект не планируется. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов – сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что речи о демилитаризации станции не идёт просто потому, что она никогда не была милитаризована.

В настоящее время ЗАЭС контролируют российские войска. При этом периодически атомная электростанция и прилегающие к ней территории подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее представители администрации Запорожской области заявляли, что выступают против создания вокруг ЗАЭС демилитаризованной зоны. По словам властей, это привело бы к тому, что станцию заняли бы украинские войска и стали бы вести оттуда обстрел освобождённых территорий Запорожья.

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