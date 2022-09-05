Разведывательный беспилотный аппарат ВС РФ случайно снял на видео стремительное бегство украинского бойца или наемника «Иностранного легиона» с поля боя. Запись опубликовал портал Avia.Pro.

В комментариях к видео многие пользователи социальных сетей пишут, что даже знаменитый Усейн Болт не смог бы бежать быстрее, чем боевик ВСУ. Дезертир выскочил с занимаемой ранее позиции и помчался по открытому полю со спринтерской скоростью. При этом он вряд ли радовался своему рекорду так же, как Болт, потому что олимпийскую золотую медаль за успешный забег ему так никто и не дал.

Эксперты отмечают, что точное место съемки неизвестно, поэтому выяснить, где ВСУ попали в столь плачевное положение, что бойцы разбегаются с позиций, так просто не удастся. Впрочем, это не первый и далеко не последний случай дезертирства. Многие украинские военные бегут, бросая западное вооружение и даже боевую технику, лишь бы оказаться как можно дальше от передовой.