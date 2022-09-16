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Пользовательница известного форума Reddit с ником pervirgin_witch рассказала о жестокой мести, которую уготовила для своего коллеги-мусульманина.

Мужчина регулярно посягал на ее обеды и успешно воровал еду из холодильника, расположенного в офисе. Девушке все это надоело и она реализовала коварный план мести.

Обычно она готовила обеды с курицей, но в один из дней решила заменить ее на свинину. Перед обеденным перерывом из комнаты отдыха вдруг донесли ужасающие вопли мусульманина, который по своему обыкновению решил поживиться за чужой счет. Коллегам, которые сбежались на крики, он объяснил, что «кто-то оставил в холодильнике нехаляльную еду» из-за чего ему пришлось нарушить законы веры и попробовать свинину.

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