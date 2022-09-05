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В минувшее воскресенье Днепр начал выносить на берег тела украинских боевиков, которые намеревались высадиться в Энергодаре и захватить Запорожскую атомную электростанцию. Трупы находят до сих пор и их становится все больше, сообщил портал Avia.Pro.

Авторы публикации отметили, что видеозаписи, подтверждающие неудачную попытку ВСУ захватить станцию и гибель элитного украинского спецназа, опубликованы пока не будут из этических соображений. Но доказательств достаточно уже сейчас.

Напомним, что Минобороны РФ ранее заявляло, что украинские спецназовцы намеревались высадиться в Энергодаре с иностранных моторных лодок и нескольких барж. Всего было не менее 20 плавсредств, поэтому количество ликвидированных боевиков может достигать 100 и более человек.

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