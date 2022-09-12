Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Удары по энергетической инфраструктуре Украины стали вынужденной мерой, заявил депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов. Он напомнил, что именно Киев начал бить по таким объектам на Донбассе, стремясь оставить местных жителей без света и тепла. Сейчас он сам столкнется с серьезными проблемами.

Пять областей Украины вечером 11 сентября столкнулись с блэкаутом. В некоторых населенных пунктах электричество исчезало лишь частично. Но ситуация может повториться, так как ВС РФ вынуждены контратаковать, чтобы обеспечить защиту жителей ДНР и ЛНР, регулярно страдающих от террористических актов со стороны Киева.

«Цель киевского режима – не дать вернуться к нормальной жизни жителям Донбасса и другим соотечественникам, проживающим на освобожденных территориях. Он готов на все что угодно для достижения этих преступных целей. В том числе режим даже готов рисковать жизнями не только украинцев, но и всех европейцев, намеренно провоцируя ядерную катастрофу на Запорожской АЭС. Для деятелей режима ничто не имеет ценности», – цитирует парламентария издание “Взгляд”.

Он также отметил, что все подобные действия Украины выполняются по приказу президента Зеленского. Он считает, что коллективный Запад выдал ему индульгенцию на любые военные преступления, но это не так. После выполнения всех задач спецоперации обязательно состоится трибунал, по итогам которого Зеленский понесет наказание за все свои деяния.

Вам может понравиться

Минобороны Молдавии объяснило видео и фото с боевой техникой на улицах Кишинева

В Молдавии 12 сентября начались военные маневры «Огненный щит» (Scutul de foc 2022), сообщает главное военное ведомство страны. Именно поэтому на улицах Кишинева появилась боевая техника, которая направлялась в учебные

Аномально высокая активность авиации ВС Украины выявлена над Харьковской областью

Киев задействовал практически всю имеющуюся в его распоряжении авиацию в ходе наступления в Харьковской области. Портал Avia.Pro рассказал, что над регионом замечена повышенная активность ударных вертолетов, а также истребителей Воздушных

Пилот Су-25 мастерски уклонился от двух вражеских зенитных ракет, пролетевших в паре сантиметров от штурмовика

Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись боевой работы российских штурмовиков Су-25, успешно уничтожающих живую силу, технику и позиции противника. На кадрах один из самолетов мастерски уклоняется сразу от двух зенитных ракет, которыми
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 сентября – небольшая облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 12 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 сентября – переменная облачность, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 сентября – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 12 сентября – пасмурно, до 19 °C | Подольск: погода, 12 сентября – небольшой дождь, до 9 °C | Армавир: погода, 12 сентября – облачно с прояснениями, до 24 °C |