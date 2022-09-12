Удары по энергетической инфраструктуре Украины стали вынужденной мерой, заявил депутат Госдумы, Герой России Андрей Красов. Он напомнил, что именно Киев начал бить по таким объектам на Донбассе, стремясь оставить местных жителей без света и тепла. Сейчас он сам столкнется с серьезными проблемами.

Пять областей Украины вечером 11 сентября столкнулись с блэкаутом. В некоторых населенных пунктах электричество исчезало лишь частично. Но ситуация может повториться, так как ВС РФ вынуждены контратаковать, чтобы обеспечить защиту жителей ДНР и ЛНР, регулярно страдающих от террористических актов со стороны Киева.

«Цель киевского режима – не дать вернуться к нормальной жизни жителям Донбасса и другим соотечественникам, проживающим на освобожденных территориях. Он готов на все что угодно для достижения этих преступных целей. В том числе режим даже готов рисковать жизнями не только украинцев, но и всех европейцев, намеренно провоцируя ядерную катастрофу на Запорожской АЭС. Для деятелей режима ничто не имеет ценности», – цитирует парламентария издание “Взгляд”.

Он также отметил, что все подобные действия Украины выполняются по приказу президента Зеленского. Он считает, что коллективный Запад выдал ему индульгенцию на любые военные преступления, но это не так. После выполнения всех задач спецоперации обязательно состоится трибунал, по итогам которого Зеленский понесет наказание за все свои деяния.