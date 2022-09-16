Инициатива главы Чечни Рамзана Кадырова по привлечению добровольцев для участия в спецоперации ВС РФ на Украине может быть реализована в каждом региона России, уверен депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он также отметил, что предложение чеченского лидера прозвучало очень своевременно.

По мнению Шеремета, главы каждого региона вполне могут откликнуться на инициативу Кадыров и собрать как минимум тысячу добровольцев, желающих принять участие в специальной военной операции. Это позволить существенно усилить ВС РФ, передает РИА Новости.

Депутат напомнил, что сейчас российские подразделения ведут боевые действия в условиях подавляющего численного превосходства противника. Кроме того, ВСУ получают западное вооружение и привлекают иностранных наемников. При этом достичь цели, поставленных перед Украиной Соединенными Штатами – ослабить РФ, Киеву все равно не удается.