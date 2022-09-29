ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Тактика проведения специальной военной операции (СВО) после частичной мобилизации может измениться. Такое мнение высказал депутат Госдумы, член комитета нижней палаты парламента по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв – пишет издание Ura.ru.

По словам депутата, сейчас один батальон “может метаться по фронту”, чтобы предотвратить контрнаступление украинской армии. Гурулёв выразил надежду, что после пополнения Вооружённых сил РФ в рамках частичной мобилизации подход изменится – боевые действия будут вестись с участием полков, дивизий и армий.

Указ о частичной мобилизации в России президент Владимир Путин подписал 21 сентября. Предполагается, что в ВС РФ призовут 300 тысяч резервистов. В первую очередь тех, кто ранее служил, имеет боевой опыт и востребованную в настоящее время военно-учётную специальность.

Вам может понравиться

РВ: Военнослужащие ВС РФ из ПТРК уничтожили позиции боевиков ВСУ в Запорожье

Портал «Русская весна» опубликовал видео уничтожения наблюдательного пункта ВСУ в Запорожской области. Сообщается, что атака была проведена из противотанкового ракетного комплекса. Сразу после выстрела здание, которое применялось в качестве пункта

Al Mayadeen: Заявления о “слабости России” – несбыточная места США и “коллективного Запада”

Вашингтон, повторяющий мантры о «слабости России», мечтает разгромить ее и разграбить, однако сделать это не так просто. Президент РФ Владимир Путин уже предпринял меры, которые должны остановить беспрецедентную агрессию Запада

Пентагон случайно разоблачил вранье Зеленского о зенитно-ракетных комплексах NASAMS

Президент Украины Зеленский уже несколько месяцев «защищает» Киев американскими зенитно-ракетными комплексами NASAMS, однако делает это исключительно на словах. Вранье украинского лидера об этих системах ПВО совершенно случайно вскрыл пресс-секретарь Минобороны