Тактика проведения специальной военной операции (СВО) после частичной мобилизации может измениться. Такое мнение высказал депутат Госдумы, член комитета нижней палаты парламента по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв – пишет издание Ura.ru.

По словам депутата, сейчас один батальон “может метаться по фронту”, чтобы предотвратить контрнаступление украинской армии. Гурулёв выразил надежду, что после пополнения Вооружённых сил РФ в рамках частичной мобилизации подход изменится – боевые действия будут вестись с участием полков, дивизий и армий.

Указ о частичной мобилизации в России президент Владимир Путин подписал 21 сентября. Предполагается, что в ВС РФ призовут 300 тысяч резервистов. В первую очередь тех, кто ранее служил, имеет боевой опыт и востребованную в настоящее время военно-учётную специальность.