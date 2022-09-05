Союзные силы установили контроль над населенным пунктом Пески, однако это совсем не повод для безудержного оптимизма, так как в Авдеевке все еще остается весьма мощное вооруженное формирование националистов ВСУ. Кроме того, противник продолжает создавать все новые бригады, рассказал сайту “Украина.ру” депутат Госдумы и глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

Он отметил, что боевики ВСУ стали чаще сдаваться в плен, однако в целом у них нет растерянности, управляемость войсками в Киеве сохраняется, поэтому расслабляться еще не время.

Также Бородай напомнил, что на Украину вернулось три бригады военнослужащих, прошедших обучение в Великобритании. Еще три намереваются отправить туда для прохождения курса. Враг не дремлет и продолжает укрепляться, он получает натовское вооружение и по-прежнему мотивирован.