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Украина остро нуждается в тактических баллистических ракетах ATACMS для эффективного противодействия Вооружённым силам РФ. Эти снаряды, которые может выпускать РСЗО HIMARS, поражают цели на расстоянии до 300 километров. Сейчас же в распоряжении ВСУ есть боеприпасы, которые могут “работать” на расстоянии в три раза меньше. Об этом пишет Defense News – передаёт “Лента.ру”.

Издание отмечает, что использование ATACMS позволил бы ВСУ поражать российские зенитные ракетные комплексы, мосты, железнодорожные станции и командные пункты, которые находятся в глубине территории Донбасса. Они могли бы также помочь ВСУ в борьбе с Черноморским флотом России. А всё это вместе могло бы изменить ход боевых действий – считают обозреватели издания.

Опасения США по поводу реакции Москвы на поставку дальнобойных ракет в Defense News сочли преувеличенными: “пока было много лая, но мало остроты”.

Ранее представители Пентагона сообщали, что не планируют поставлять на Украину ракеты ATACMS. Одно из условий передачи Киеву вооружения – неиспользование его против целей на территории России.

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