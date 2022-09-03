Польские ВС, которые уже отдали Украине практически все советские танки Т-72, теперь ждут поставок боевых машин иностранного производства, заявил Инспектор Сухопутных войск Польши генерал-майора Мацей Яблонски изданию Defence 24.

Он напомнил, что Варшава уже достигла договоренностей с Вашингтоном о поставке танков «Абрамс», модернизированных до версии M1A2 SEPv3. Кроме того, в распоряжение польской армии поступят южнокорейские боевые машины K2. Их Варшава намерена закупить не менее тысячи единиц.

Наконец, Польша все еще ждет, что Германия выполнит свое обещание и передаст ВС страны танки Leopard. Берлин ранее заявлял, что этой поставки возможно и не будет, однако стоит дождаться окончательного решения данного вопроса.

Портал «Военное обозрение» цитирует высказывание Яблонски о том, что в настоящий момент каждое танковое подразделение в Польше на вес золота. Однако военнослужащие страны уже начали обучение в «Академии Абрамс», расположенной на полигоне Бидруско, поэтому поставки американских боевых машин не за горами.