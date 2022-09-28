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Современные танки западные партнёры Киева должны поставить на Украину “сейчас или никогда”. Об этом пишет польский обозреватель Петр Мединский в своей статье для портала Defence 24 – сообщает “Военное обозрение”.

По словам Мединского, Украина сейчас как никогда нуждается в тяжёлой технике для того, чтобы коренным образом переломить ситуацию на фронте. При этом польский обозреватель в своём материале стоит на стороне руководства Украины, которая просит у Запада не модернизированные советские танки, а технику современного образца. По мнению Мединского, бронетехнику страны Запада могли бы поставить в ответ на объявленную в России частичную мобилизацию.

О необходимости поставок современных танков президент Украины Владимир Зеленский говорил неоднократно. Тем не менее США и страны НАТО пока не стремятся удовлетворять запросы украинского лидера. По мнению западных СМИ, военное руководство западных стран все ещё опасается значительно наращивать военную поддержку Киева.

Указ о частичной мобилизации в России президент Владимир Путин подписал 21 сентября. Сообщалось, что в армию планируют призвать 300 тысяч резервистов, которые ранее служили, имеют боевой опыт, а также обладают востребованными военно-учётными специальностями.

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