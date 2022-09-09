Дедовщина представляет собой не только армейское явление. Она встречается также в студенческой среде и во многих коллективах. Она предполагает наличие традиций, которые часто заключаются в употреблении алкогольных напитков «до потери пульса», в уборке помещений или в физических испытаниях и даже лишениях.

Уже много лет считается, что только благодаря дедовщине в армии и студенческой среде появляется крепкий и сплоченный коллектив. Однако эксперты из Кентского университете, которые провели исследование, сумели доказать обратное.

Они проанализировали данные студентов, которые подвергались инициации на протяжении 10 недель. Также в ходе исследования проводились опросы, которые позволяли выявить уровень сплоченности и самооценку каждого из испытуемых по 7 выбранным маркерам.

В результате выяснилось, что жесткая инициация, подразумевающая физические испытания, совершенно не повлияла на сплоченность коллектива. То есть, вполне можно было обойтись из без дедовщины. Если же студенческие братства устраивали совместные вечеринки, ситуация оказывалась совершенно иной.

При этом ученые заметили, что суровая инициация может оказаться необходимой в той же армии или в коллективах, где требуется отбор участников с наиболее высокой мотивацией.