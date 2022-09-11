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Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал высказывания аналитиков и блогеров о возможном наступлении Киева под Угледаром и Донецком. Он заявил, что ВС РФ необходимо срочно подготовить ответ для украинской армии, но его следует тщательно продумать.

По словам Дандыкина, РФ ни в коем случае «нельзя пускаться во все тяжкие». Необходимо активизировать процесс уничтожения транспортной и логистической инфраструктуры Украины, что позволит лишить противника возможности получать новое вооружение, перебрасывать силы с одного направления на другое.

Важно наносить ракетные удары по промышленным предприятиям, которые занимаются ремонтом техники и производством запасных частей к ним, по мостам, железнодорожным и автомобильным магистралям, по другой инфраструктуре, уверен эксперт.

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