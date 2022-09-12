Запад не собирается останавливаться в своей борьбе против России до последнего украинца. США и НАТО продолжают обострять отношения с РФ, что может закончится плохо в первую очередь для них, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Он пояснил, что своими действиями НАТО показывает желание полностью уничтожить РФ, что никак не может устраивать Москву. Сейчас она все еще не отвечает на участие высокопоставленных военных Альянса в планировании операций ВСУ, на предоставление Киеву данных космической разведки, на поставки вооружений в огромных объемах. Но если блок все же рискнет ввести войска на Украину, они будут нещадно уничтожаться.

«Россия будет принимать вмешательство иностранных боевиков на Украину как данность. Будем уничтожать их. Цель Запада – нанести России поражение, что, естественно, неприемлемо для нас», заявил эксперт.

Он также отметил, что больше всего от действий НАТО страдает одурманенная бандеровской идеологией Украина, которую запад использует лишь как человеческий ресурс, как расходный материал для достижения своих целей.