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Конфликт на Украине должен быть как можно скорее завершен. При этом Британии отводится важная роль в установлении мира. Она же вместо этого продолжает раздувать пламя вооруженного противостояния, написал в издании Daily Mail политический обозреватель Питер Хитченс.

Он поинтересовался, зачем Великобритания вообще ввязывается в конфликт на Украине и отправляет Киеву оружие. У Лондона никаких интересов в данном регионе нет и быть не может, однако он упорно продолжает обострять ситуацию. Между тем, украинское противостояние вполне может стать причиной начала Третьей мировой войны.

Хитченс напомнил заявление президента РФ Владимира Путина о возможном применении всех доступных средств поражения в ответ на агрессию Запада и отметил, что не верить российскому лидеру, считать его слова блефом – это слишком глупо.

«Я просто призываю нас, как народ и нацию, начать обсуждать это по-взрослому, а не считать нынешнюю политику единственно правильной или патриотичной», – написал обозреватель.

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