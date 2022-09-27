Корабль Zumwalt – первый из трёх многоцелевых эсминцев, на вооружении которого находятся управляемые ракеты, – власти США направили в Восточную Азию. Об этом сообщает телеканал CNN – пишет “МК”.

Аналитики предполагают, что Zumwalt должен подготовить почву для развёртывания американских гиперзвуковых ракет в указанном регионе. Современный корабль, считают специалисты, должен в первую очередь привлечь к себе внимание со стороны Китая – именно эта страна считается потенциальным противником США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Zumwalt по заявлениями представителей ВМС США, выводит на новый уровень “сложность боевого пространства для потенциальных противников”.

Основным вооружением эсминцев Zumwalt являются крылатые ракеты “Томагавк”. В 2023 году надводное судно планируют модернизировать. В числе прочего на него должны установить оборудование, которое позволит запускать гиперзвуковые ракеты.