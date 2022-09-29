Американская оружейная промышленность на протяжении года выпускает 30 тысяч 155-миллиметровых снарядов. Украина использует их всего за две недели, что является слишком уж высоким показателем, пишет издание CNBC, перевод публикации в котором представил портал «Военное обозрение».

Всего Соединенные Штаты отправили на Украину продукции своих оборонных предприятий на сумму 15,2 миллиарда долларов. Сейчас все их арсеналы опустошены, поэтому для обсуждения этой проблемы была созвана встреча представителей стран Североатлантического альянса.

На ней генсек Йенс Столтенберг назвал единственный путь, который позволит помогать Украине как минимум в тех же объемах – это существенное расширение производства. В противном случае Киев больше не сможет получать ни боеприпасы, ни новые боевые системы.

Такая ситуация для Украины вполне может стать реальностью. Чтобы увеличить объемы производства, странам НАТО фактически необходимо переводить экономику на военные рельсы. Но делать этого никто не собирается. Поэтому вскоре Киев может вообще перестать получать 155-миллиметровые гаубицы и боеприпасы к ним. Не исключено, что их заменят 105-миллиметровыми орудиями, которые существенно уступают не только по дальности, но и по мощности стрельбы.