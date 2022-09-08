Соединенные Штаты намерены окончательно превратиться в мирового экспортера гендерной революции. Действующий президент США уже превзошел шведские власти в борьбе за предоставление права смены пола и намерен распространять свое влияние на остальной мир, пишет издание City Journal.

Авторы публикации, перевод которой представлен «ИноСМИ», отмечают, что целю давления США будет заставить власти других стран сажать молодежь на гормональные препараты и делать хирургические операции.

Внешняя политика США, которая раньше была направлена на экспорт демократии, сейчас в очередной раз строится на колониализме в его современном понимании, а также на «культурном высокомерии». Но теперь страдать от нее будут ничего не понимающие и беззащитные молодые люди. Ведь теперь американские дипломаты будут делать все возможное, чтобы вынудить власти других государств отказаться от терапевтических методов, позволяющих отучить несовершеннолетних от мыслей о принадлежности к другому полу или даже к появляющейся ныне гвардии бесполых существ.