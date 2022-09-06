В ходе конференции, организованной агентством «Интерфакс-Украина», политологи и экономисты попытались предсказать, что будет со страной после окончания спецоперации ВС РФ.

Экономист Алексей Кущ высказал мнение, что у Украины имеется всего два варианта дальнейшего развития. Первый – страна соберется и вопреки пессимистическим прогнозам сумеет построить новую экономику. Второй – это рыночный хаос, который гораздо более вероятен. Ведь из страны уехало довольно много людей, которые убежали не только от боевых действий, но и от безработицы и нищеты, передает сайт “Украина.ру”.

Для подъема экономики Киеву необходимо сосредоточиться на агропромышленном комплексе, а также заняться производством биотоплива. У нее в распоряжении имеется три атомные электростанции для этой цели.

Если же Киев не станет поднимать экономику, страна продолжит существовать только на аграрные средства, продавая сырье за рубеж. Впрочем, в первые пару лет после СВО она и этого не сможет сделать, так как придется сперва удовлетворить потребности внутреннего рынка.