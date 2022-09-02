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ВСУ продолжают терзать обстрелами Запорожскую область, которая практически полностью находится под контролем ВС РФ. Об этом рассказал представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По словам Рогова, на этот раз сразу пять ракет прилетело по Мелитополю. Система противовоздушной обороны города сработала, но пока информации о ее эффективности нет. Также уточняются данные по пострадавшим и разрушениям.

Напомним, что как Запорожская, так и Херсонская области Украины изъявили желание войти в состав России. Киев пытается воспрепятствовать этому, для чего наносит удары по мирным гражданам и устраивает совершенно бессмысленные контратаки, завершающиеся вполне ожидаемыми провалами.

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