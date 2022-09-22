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Британцы прокомментировали встречу президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и раскритиковали американского лидера, передает РИА Новости.

Им не понравилось упоминание Байденом Северной Ирландии, которая до сих пор не синхронизировала с остальными странами Туманного Альбиона таможенные правила. По мнению пользователей, лидер США хочет указывать Лондону, что ему делать.

В комментариях к публикации о встрече на сайте таблоида Daily Mail некоторые британцы написали, что слабоумие президента Соединенных Штатов не позволяет ему запомнить даже дату на календаре. Поэтому ему не стоит вмешиваться в дела Лондона, Великобритания в состоянии сама разобраться со своими проблемами без вмешательства Вашингтона.

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