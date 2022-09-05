“Газпром” сообщил о приостановке поставок по газопроводу “Северному потоку” из России в Европу. Эта новость повлекла за собой сообщение о том, что газ снова подорожает. На новость отреагировали читатели британского издания Daily Mail. Подробности передает РИА “Новости”.

Одна из читательниц написала: “Электричество, которое было на прошлой неделе, сейчас в четыре раза дороже, и дальше будет только хуже”.

Многие оказались на сторону Путина. Британцы отметили, что российский президент прав, так как эту экономическую войну начал Запад, а не Россия.

Пользователи обратили внимание на то, что им приходится платить за Украину, а делать этого они уже не хотят. Британцы мечтают вернуться к нормальной жизни.

Один из читателей отметил: “Я не виню Путина. Чего все ждали, когда мы попытались шантажировать его санкциями?”.