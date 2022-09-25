В ходе заседания Совета безопасности ООН глава МИД России четко изложил позицию РФ по ситуации на Украине. Он заявил, что конфликт был развязан Западом под руководством и при прямом участии президента США Джо Байдена.

Лавров упомянул провокационные заявления западных политиков, призванные обострить конфликт до предела и перевести его в фазу глобального противостояния, накачку Украины оружием для затягивания боевых действий, навязывание Соединенными Штатами своей воли европейским и другим странам.

Глава МИД назвал проявлением истерики реакцию западных страны на референдумы, сообщив, что какими бы ни были их итоги, Россия будет их уважать. Запад же считает недопустимым предоставлять гражданам высказать свое мнение и свою позицию.

Также министр иностранных дел напомнил слова президента РФ Владимира Путина, что в распоряжении России имеются средства поражения, которые помогут защитить ее территориальную целостность и суверенитет. Они будут применены в случае малейшей угрозы.