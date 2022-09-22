В своем выступлении президент РФ Владимир Путин не только объявил о частичной мобилизации, в рамках которой будет призвано 300 тысяч военнослужащих, но и отправил Западу три важных и четких сигнала, пишет китайское издание China News.

Первое сообщение для Запада гласит, что Россия намерена продолжать специальную военную операцию на Украине до тех пор, пока все ее цели не будут достигнуты. И никакие козни США и НАТО уже не смогут остановить данный процесс.

Второй сигнал относится к референдумам, которые будут проведены на Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях. Напомним, что на это отводится 5 дней с 23 по 27 сентября.

Третьим сигналом, который Запад не мог не услышать, было заявление о применении всех доступных России средств поражения в случае малейшей угрозы ее территориальной целостности и суверенитету.

Китайские эксперты называют выступление Путина своевременным. Они отмечают, что без референдумов, позволяющих присоединить к РФ четыре новых региона, и мобилизации Москва могла столкнуться с риском растерять преимущество в ходе спецоперации. Однако сейчас она сводит шансы ВСУ на повторные локальные успехи к нулю.