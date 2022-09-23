Североатлантический военный блок негативно отреагировал на решение президента России объявить в стране частичную мобилизацию. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на соответствующее заявление НАТО.

В документе объявление о частичной мобилизации назвали “эскалацией войны”, которая не нужна, поскольку Россия обладает всеми возможностями, чтобы прекратить конфликт на Украине.

Ранее представители военных ведомств западных стран также заявляли, что факт частичной мобилизации граждан России свидетельствует о том, что ВС РФ испытывают сложности в противостоянии с ВСУ. Кроме того, подчёркивалось, что 300 тысяч резервистов для призыва – это почти в два раза больше военных, которые привлекались на начальном этапе специальной военной операции в Донбассе.

Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Сообщалось, что в первую очередь будут призывать граждан, которые служили в армии, имеют востребованную военно-учётную специальность и обладают боевым опытом.