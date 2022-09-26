В ходе частичной мобилизации в России наиболее востребованными являются артиллеристы, так как именно САУ, буксируемые орудия и реактивные системы залпового огня задействуются в ходе специальной военной операции на Украине чаще всего. Военный корреспондент Александр Сладков рассказал порталу «Свободная пресса» о подготовке военных специалистов в этой области.

Он убедился, что полигоны, на которые отправляют артиллеристов, а также инструкторы полностью готовы к проведению тренировок. Ведь для использования новейших артиллерийских и реактивных систем необходимы соответствующие навыки и знания.

Военкор, которого поддержали и военные эксперты, считает, что уже к началу зимы новые артиллерийские подразделения будут сформированы и отправлены в зону специальной военной операцией. Качественная подготовка даст возможность существенно усилить действующие на Украине батареи и расчеты, а также повысить и без того достаточно высокую эффективность российской артиллерии в СВО.