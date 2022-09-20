Дисциплина в рядах Вооружённых сил Украины далека от идеальной. Порой украинские военные расстреливают собственных сослуживцев под воздействием алкоголя и наркотиков. Об этом РИА “Новости” рассказал бывший офицер ВСУ, старший лейтенант Валерий Гнатенко.

Отмечается, что он покинул Украину и перебрался в Россию, “не желая исполнять нелепые приказы и воевать с дружеским народом”.

Гнатенко рассказал, что лично видел, как украинские военные стреляли в сослуживцев “просто так для забавы”, находясь в алкогольном или наркотическом опьянении. Бывший офицер ВСУ также добавил, что украинские командиры своих подчинённых подчас даже “не считали за людей”.

В России же Гнатенко, с его слов, увидел “хороший народ”, который приютил его “по-человечески”.