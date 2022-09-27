В России могут создать ещё один федеральный округ – Крымский. Представителем российского президента в нём станет бывший глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин. Об этом пишет издание “Ведомости” со ссылкой на собственные источники, близкие в оборонно-промышленному комплексу и администрации президента.

Новая крупная административная единица будет включать в себя Крым, а также Донецкую, Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области – в эти дни там проходят референдумы о присоединении к России. По предварительным данным, большинство жителей территорий одобряют вхождение в состав России. Как пояснили “Ведомостям” источники, для управления такой большой территорией необходим “политический тяжеловес”. И кандидатура Рогозина для такого назначения хорошо подходит.

Дмитрий Рогозин выпал из информационного поля в середине июля. Тогда президент Владимир Путин отстранил его от должности руководителя госкорпорации “Роскосмос”, которую Рогозин возглавлял с 2018 года. Впоследствии в Кремле пообещали, что найдут бывшему главе “Роскосмоса” другую работу.