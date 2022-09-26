Автомобильная техника, которую страны Запада поставляют на Украину, оказалась малопригодна в условиях осенней распутицы. Как пишет “Российская газета” (“РГ”), по Сети гуляет видеоролик, на котором видно, как из грязи вытаскивают бронеавтомобиль International MaxxPro.

В ролике видно, что транспортное средство глубоко застряло в грязи. При этом в публикации утверждается, что по такой дороге могли бы проехать “не самые новые ЗиЛы с ГАЗами”. Американскую бронетехнику под комментарии с обилием ненормативной лексики вытаскивают украинские военные с помощью лебёдки и другого автомобиля.

International MaxxPro – автомобиль класса MRAP. То есть с усиленной защитой против мин и нападений из засады. Предназначен для перевозки грузов и личного состава. В публикации “РГ” уточняется, что машины изначально разрабатывались для передвижения по твёрдому покрытию.