Супруга украинского президента Зеленского Елена допустила высказывание, которое вызвало массу критики в ее адрес со стороны жителей Великобритании. Подробности передает РИА “Новости”.

Ранее британцы пожаловались на очередной рост цен на жилищно-коммунальные услуги. Елена Зеленская дала интервью BBC и высказала свое мнение по поводу жалоб граждан Великобритании на сильно подорожавшую электроэнергию. Зеленская заявила, что сейчас украинцы считают не только “мелочь на своих счетах”, но и погибших военных.

Эта фраза вызвала массу негатива со стороны читателей Daily Mail. Многие отметили, что супруга президента, которая сидит в дизайнерских нарядах, не может говорить им о том, кто и как считает деньги. При этом читатели отметили, что Лондон всегда оказывал Киеву финансовую и военную поддержку.

Одна из пользовательниц написала: “Пока вы считаете копейки…” демонстрирует непривлекательное высокомерие с ее стороны. Нам пора уйти и оставить наши деньги для нуждающихся”.