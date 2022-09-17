Британский таблоид Daily Mail рассказал о заявлении президента США Джо Байдена о страшных последствиях для России в случае применения ядерного оружия. Новость привлекла внимание многих жителей страны, которые высмеяли американского лидера в комментариях.

«Байден, у тебя нет и никогда не будет авторитета, чтобы выступать с какими-либо угрозами. В действительности, ты создаешь проблемы, держи рот на замке, никого не волнует, что ты думаешь», – дал рекомендацию президенту Соединенных Штатов один из пользователей.

Другой комментатор коротко предложил Байдену просто заткнуться.

«Путин хохочет до полусмерти…» – цитирует РИА Новости еще одного читателя.

Также некоторые комментаторы отметили, что Байдену очень уж хочется развязать в Европе ядерную войну, поэтому он хватается за любой повод это сделать.