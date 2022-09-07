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Наемник из Великобритании Марк Эйрс, побывавший на Украине, рассказал о превосходстве ВС РФ в бронетехнике и артиллерийских орудиях.

Он пояснил, что хотя поставляемые Киеву Западом боевые системы несколько точнее российских, их ограниченное количество не дает возможности перехватить инициативу. Именно из-за этого, по мнению Эйрса, битва за Херсон будет весьма тяжелой для Киева и займет длительное время.

В настоящий момент наемник лечится в одесском госпитале. В одном из боев на Херсонском направлении он получил ранение ноги, поэтому был направлен на лечение.

По словам Эйрса, именно артиллерийских установок и бронетехники не хватает Киеву, чтобы обеспечить успешное контрнаступление. Со стрелковым оружием у ВСУ все в полном порядке, однако оно не способно переломить ход спецоперации ВС РФ.

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