НАТО в состоянии войны с Россией – это наихудший сценарий дальнейшего развития спецоперации ВС РФ на Украине для Североатлантического альянса. Об этом заявил генерал ВС Великобритании Ричард Ширрефф. Он уверен, что сейчас блок совершенно не готов к подобному противостоянию.

Бывший заместитель верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе пояснил, что Альянс сейчас полностью опустошен. Поставки оружия на Украину подорвали его обороноспособность, поэтому для готовности к прямому противостоянию с РФ странам блока необходимо переводить промышленность на военные рельсы.

Кроме того, НАТО необходимо подготовить мобилизационный резерв, что занимает немало времени. Поэтому если боевые действия вдруг выйдут за пределы Украины, Альянс будет застигнут врасплох. Чтобы этого не произошло, уверен Ширрефф, целый ряд государств блока просто обязан «снять белые перчатки» и увеличить объемы поставок оружия Киеву.