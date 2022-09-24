Британский таблоид Daily Mail заявил, что у лидера КНДР Ким Чен Ына есть дочь. Причем это умозаключение было сделано лишь потому, что ребенка показывали больше всех остальных в ходе одной из телепрограмм.

Речь идет о показе по ТВ одного из государственных праздников Северной Кореи. Во время программы выступали дети, причем девочка по имени Ким Чжу Э оказалась в центре внимания.

Она вышла на сцену, исполнила для северокорейского лидера и его супруги песню вместе с хором. Ли Соль Чжу обняла ребенка после выступления, что может указывать на наличие родства.

Кроме того, после исполнения песни все дети бросились к Ким Чен Ыну и столпились вокруг него, а вот Ким Чжу Э была абсолютно спокойна и в общем столпотворении участия не принимала. Подозрительным журналистам показался и тот факт, что камера концентрировалась на девочке, постоянно возвращаясь к ней.