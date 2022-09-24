ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Британский таблоид Daily Mail заявил, что у лидера КНДР Ким Чен Ына есть дочь. Причем это умозаключение было сделано лишь потому, что ребенка показывали больше всех остальных в ходе одной из телепрограмм.

Речь идет о показе по ТВ одного из государственных праздников Северной Кореи. Во время программы выступали дети, причем девочка по имени Ким Чжу Э оказалась в центре внимания.

Она вышла на сцену, исполнила для северокорейского лидера и его супруги песню вместе с хором. Ли Соль Чжу обняла ребенка после выступления, что может указывать на наличие родства.

Кроме того, после исполнения песни все дети бросились к Ким Чен Ыну и столпились вокруг него, а вот Ким Чжу Э была абсолютно спокойна и в общем столпотворении участия не принимала. Подозрительным журналистам показался и тот факт, что камера концентрировалась на девочке, постоянно возвращаясь к ней.

Вам может понравиться

Военкор ВГТРК Сладков под минометным обстрелом показал, как идет наступление ВС РФ под Песками

Военный корреспондент Александр Сладков показал боевые действия союзных сил против националистических формирований под Песками. Он сообщил, что «Байден стреляет по нам», не унимаясь. Военкор вызвался отправиться на разведку вместе с

Артамонов назвал “Герань-2” переодевшимися в России иранскими Shahed-136

Военный эксперт медиахолдинда «Правда.ру» Александр Артамонов раскрыл наконец тайну беспилотных аппаратов «Герань-2», которые в последние дни своими атаками чуть ли не непрерывно терзают военные объекты на Украине. Он пояснил, что

В Сети появилось видео с пророчеством Жириновского о частичной мобилизации в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2015 году предсказывал частичную мобилизацию на Украине. Ныне покойный политик тогда заявлял, что США и Европе уже некуда девать деньги, поэтому они их потратят