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2 сентября в Закарпатье станет днём траура. Туда привезут тела военнослужащих 128-й бригады ВСУ. Как пишет “Военное обозрение”, штаб бригады находится в Мукачево, а сама она была разгромлена время контрнаступления на херсонском направлении.

Издание отмечает примечательный факт: эта же бригада ранее уже несла серьёзные потери. В 2015 году у города Дебальцево, где попала в “котёл”, а также летом этого года в боях у Северодонецка. После разгромов бригада вновь доукомплектовывалась преимущественно выходцами с Западной Украины. В ВСУ бригаду считают элитным подразделением и называют “Закарпатской”.

Уточняется также, что за несколько дней боёв на херсонском направлении, 128-я бригада ВСУ понесла большие потери не только среди рядовых солдат, но и среди командного состава.

Контрнаступление в Херсонской области ВСУ начало в конце августа, однако оно привело к большим потерям среди личного состава и военной техники. Каких-то военных успехов достичь не удалось.

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