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Портал «Русская весна» рассказал о противостоянии группы украинских военных и разведывательного беспилотника Народной милиции. Также корреспонденты издания выложили в Сеть видео, снятое на камеру одного из националистов.

Дрон завис прямо над боевиками, поэтому они попытались сбить его из автомата, но промахнулись. После этого один из националистов решил задействовать ПЗРК «Стингер» и тоже не попал.

Сбить небольшой квадрокоптер, который отличается маневренностью, довольно сложно, но боевики все же потратили на него дорогостоящую ракету. Это им не помогло, так как дрон все же отправил координаты артиллеристам и тут же начались прилеты снарядов.

Напомним, что ВСУ не только тратят ракеты на попытки уничтожить неравнозначные по стоимости цели, но и просто выбрасывают ПЗРК и ПТРК на позициях, если оружие мешает им убегать от ВС РФ.

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