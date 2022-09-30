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В Николаеве барражирующие боеприпасы «Герань-2» ударили по территории судостроительного завода, сообщил портал «Русская весна». Военные корреспонденты выложили видео и уточнили, что сделано оно поздно вечером 29 сентября.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич ночью заявлял об ударе по «гражданским объектам», не раскрывая точную цель российских беспилотников. Теперь выясняется, что он традиционно наврал, так как называть гражданским объект, активно используемый ВСУ и военно-морскими силами Украины – это ложь.

Кроме того, дроны-камикадзе нанесли удар по электроподстанции в Новой Одессе в Николаевской области. Зарево от взрывов виднелось несколько часов подряд за много километров, поэтому можно уверенно утверждать, что барражирующие боеприпасы достигли цели.

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