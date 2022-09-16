Подразделение Росгвардии, наблюдавшее за перемещениями противника с помощью беспилотных аппаратов, обнаружило граппу боевиков, прорвавшуюся на территорию ЛНР. На замаскированных позициях националисты припрятали пункт управления разведывательными БПЛА, а также один танк и польскую самоходную гаубицу KRAB.

Росгвардейцы, в распоряжении которых отсутствуют средства поражения столь серьезных целей, отправили информацию артиллерийским подразделениям, которые не стали церемониться с противником. Они нанесли сокрушительный удар, уничтоживший группировку вместе с техникой.

Кроме того, мобильная группа боевиков ВСУ на Бахмутском направлении попыталась организовать засаду между Клиновым и Покровским, однако тоже попала под артиллерийский огонь. В результате все 10 боевиков уничтожены. «Российская газета» сообщает, что такие небольшие группы врага встречаются практически на всех направлениях – они используются либо для разведки, либо для диверсионных операций, но неизменно выявляются и уничтожаются.