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Подразделение Росгвардии, наблюдавшее за перемещениями противника с помощью беспилотных аппаратов, обнаружило граппу боевиков, прорвавшуюся на территорию ЛНР. На замаскированных позициях националисты припрятали пункт управления разведывательными БПЛА, а также один танк и польскую самоходную гаубицу KRAB.

Росгвардейцы, в распоряжении которых отсутствуют средства поражения столь серьезных целей, отправили информацию артиллерийским подразделениям, которые не стали церемониться с противником. Они нанесли сокрушительный удар, уничтоживший группировку вместе с техникой.

Кроме того, мобильная группа боевиков ВСУ на Бахмутском направлении попыталась организовать засаду между Клиновым и Покровским, однако тоже попала под артиллерийский огонь. В результате все 10 боевиков уничтожены. «Российская газета» сообщает, что такие небольшие группы врага встречаются практически на всех направлениях – они используются либо для разведки, либо для диверсионных операций, но неизменно выявляются и уничтожаются.

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