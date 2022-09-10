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Тактика украинской армии в наступлении под Харьковом весьма проста – командование просто забрасывает российские войска огромным количеством пушечного мяса, которое последовательно уничтожается, рассказал портал «Русская весна» со ссылкой на военнослужащих ВС РФ из Запорожской области.

Бойцы рассказывают, что в радиоперехватах постоянно звучит именно слово «мясо», которого Киеву катастрофически не хватает. В первой волне наступления идут боевики территориальной обороны и мобилизованный резерв, которого не жалко от слова «совсем». Следом отправляются имеющие наемники и спецназ украинской армии, а затем – все те же резервисты, которые приобрели небольшой опыт и сумели выжить ранее.

Последняя волна – это трусливые нацисты, которые прячутся за чужими спинами и воины-тиктокеры. Именно последние вывешивают на самом высоком здании украинский флаг и снимают эту процедуру со всех ракурсов, создавая картинку для киевских и западных СМИ.

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