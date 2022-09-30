Портал «Русская весна» опубликовал кадры уничтожения украинского бомбардировщика Су-24М силами 247-го казачьего полка ВДВ РФ.

Видеозапись сделана в Херсонской области, где ВСУ задействовали самолет для прикрытия очередного авантюрного наступления. Зенитчики Ставропольского полка сбили бомбардировщик из переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела» или «Верба».

На кадрах видно, что оба пилота Су-24 успели катапультироваться, но их дельнейшая судьба неизвестна. После этого зенитчики на всякий случай отправили по уже горящему бомбардировщику несколько ракет.

Напомним, что Су-24М способен наносить ракетно-бомбовые удары и проводить атаки на минимальных высотах, скрываясь от средств ПВО. Однако в данной ситуации эта возможность не спасла украинский самолет от поражения из ПЗРК.