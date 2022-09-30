ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал «Русская весна» опубликовал кадры уничтожения украинского бомбардировщика Су-24М силами 247-го казачьего полка ВДВ РФ.

Видеозапись сделана в Херсонской области, где ВСУ задействовали самолет для прикрытия очередного авантюрного наступления. Зенитчики Ставропольского полка сбили бомбардировщик из переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела» или «Верба».

На кадрах видно, что оба пилота Су-24 успели катапультироваться, но их дельнейшая судьба неизвестна. После этого зенитчики на всякий случай отправили по уже горящему бомбардировщику несколько ракет.

Напомним, что Су-24М способен наносить ракетно-бомбовые удары и проводить атаки на минимальных высотах, скрываясь от средств ПВО. Однако в данной ситуации эта возможность не спасла украинский самолет от поражения из ПЗРК.

Вам может понравиться

Mainichi Shimbun: в НАТО наблюдается раскол по вопросу поддержки Украины

Страны Североатлантического военного блока никак не могут прийти к общему мнению по поводу дальнейших поставок вооружения на Украину. На этой почве среди стран НАТО возник раскол. Об этом пишет японское

Эксперт Подоляка: Битва за Красный Лиман превращается в новое генеральное сражение за весь Донбасс

Националистические формирования ВСУ не прекращают попытки захватить Красный Лиман, который превращается в поле для нового генерального сражения. Для киевского режима захват этого города стал бы своеобразной местью за то, что

РВ: Военнослужащие ВС РФ из ПТРК уничтожили позиции боевиков ВСУ в Запорожье

Портал «Русская весна» опубликовал видео уничтожения наблюдательного пункта ВСУ в Запорожской области. Сообщается, что атака была проведена из противотанкового ракетного комплекса. Сразу после выстрела здание, которое применялось в качестве пункта