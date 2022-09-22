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Нехватка личного состава ВС РФ стала тем фактором, из-за которого пришлось выводить войска с территории Харьковской области, рассказал сайту «Украина.ру» депутат Госдумы Александр Бородай.

Он отметил, что сотни тысяч добровольцев, готовых отправиться на передовую, где ведутся весьма интенсивные боевые действия, не так просто, как может показаться. Особенно на Донбассе, где участие в СВО принимают в основном бойцы Народной милиции и представители силовых структур.

По словам зампреда Госдумы, Россия проводит боевые действия именно в форме специальной военной операции, поэтому ожидать объявления военного положения не стоило.

После частичной мобилизации численность личного состава значительно увеличится, причем новые подразделения как раз и будут заниматься защитой освобожденных территорий, чтобы не повторялись ситуации, подобные харьковской.

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