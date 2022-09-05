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В «Шервудском лесу» на Изюмско-Славянском направлении действуют не только подразделения ВС РФ, но и отряд «Барс-13» и штурмовой батальон «Рюрик», созданные Союзом добровольцев Донбасса, рассказал глава этого объединения и депутат Госдумы Александр Бородай.

Он прокомментировал заявление замминистра информации Даниила Безсонова о том, что союзные силы настолько быстро уничтожают противника в «Шервудском лесу», что тот даже оружие сложить не успевает. Бородай согласился с ним, но отметил, что возможность сдаться украинским националистам все же предоставляется.

Также он рассказал, что Союз добровольцев Донбасса сейчас существенно расширил географию своей деятельности, так как его подразделения ведут боевые действия в Херсонской и Запорожской областях. Также многие представители объединения входят в российские ВС и Народную милицию ДНР и ЛНР.

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