В «Шервудском лесу» на Изюмско-Славянском направлении действуют не только подразделения ВС РФ, но и отряд «Барс-13» и штурмовой батальон «Рюрик», созданные Союзом добровольцев Донбасса, рассказал глава этого объединения и депутат Госдумы Александр Бородай.

Он прокомментировал заявление замминистра информации Даниила Безсонова о том, что союзные силы настолько быстро уничтожают противника в «Шервудском лесу», что тот даже оружие сложить не успевает. Бородай согласился с ним, но отметил, что возможность сдаться украинским националистам все же предоставляется.

Также он рассказал, что Союз добровольцев Донбасса сейчас существенно расширил географию своей деятельности, так как его подразделения ведут боевые действия в Херсонской и Запорожской областях. Также многие представители объединения входят в российские ВС и Народную милицию ДНР и ЛНР.