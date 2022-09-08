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74% респондентов заявили, что санкции, которые Запад ввёл против России, можно назвать бесполезными. Таковы результаты опроса, который провела статистическая служба Elabe во Франции – сообщает ТАСС.

Однако при этом 40% опрошенных заявляют, что экономические ограничения, которые были наложены на Россию после начала специальной военной операции в Донбассе, стоит продлевать. Около трети полагают, что санкции можно ослабить. Чуть больше четверти опрошенных заявили, что санкции нужно снимать, поскольку это вредит в первую очередь самим жителям Франции и их повседневной жизни.

Что касается военной помощи Украине, то здесь мнения французов разделились почти поровну. Чуть больше 52% считают, что помощь неэффективна, 47% полагают, что толк от поставок вооружения заметен и нужно только наращивать их темпы и объёмы.

Западные страны начали вводить новые санкции против России ещё с конца февраля. В числе прочего экономические ограничения коснулись банковской сферы, международной торговли, позднее было принято эмбарго на импорт российской нефти и так далее. Одно из последствий санкций – набирающий обороты энергетический кризис. Из-за сложившейся ситуации в Европу из России стало поступать меньше природного газа, а его цена значительно выросла.

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