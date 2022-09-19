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Российские системы противовоздушной обороны продолжают сбивать ракеты, которые ВСУ выпускают по освобождённым от украинских националистов населённым пунктам. 18 сентября над Новой Каховкой было перехвачено 34 ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию города.

Утверждается, что с полудня и до конца дня ВСУ вели обстрел Новой Каховки. Достигла ли какая-то часть ракет целей, имеются ли разрушения и жертвы, не известно – информация об этом не приводится. Однако уточняется, что попаданий ракет до 21:00 не зафиксировано.

Новую Каховку, как и другие населённые пункты в Херсонской области, ВСУ обстреливают с 28 августа. В результате таких ударов уже повреждены жилые дома, а также объекты социальной инфраструктуры, в том числе и школы. Обстрелы населённых пунктов ВСУ ведут в том числе и с применением американских систем залпового огня HIMARS.

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