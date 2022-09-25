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Североатлантический военный блок продолжает усиленно мониторить ситуацию, которая складывается в Белоруссии в связи с проводящейся на Украине российской специальной военной операцией. В целях разведки самолёты НАТО по нескольку раз в день пролетают вдоль белорусских границ. Такие данные привёл госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью местному телеканалу – сообщает РИА “Новости”.

Вольфович отметил, что только 25 сентября белорусские военные засекли 4 полёта разведывательной авиации НАТО. За неделю таких полётов регистрируют до 35-ти, подчеркнул госсекретарь белорусского Совбеза.

Кроме этого, Вольфович отметил, что страны НАТО стали больше проводить военных учений на своих восточных границах. По словам госсекретаря, таким образом западные страны пытаются обезопасить себя от угрозы со стороны востока, то есть со стороны Беларуси.

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