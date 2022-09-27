До 30 сентября 2025 года в распоряжение Вооружённых сил США должны поступить 54 высокоточные ударные ракеты. Такие сроки указываются в контракте, который заключил Пентагон с корпорацией Lockheed Martin, специализирующейся на производстве вооружений. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на соответствующее сообщение американского военного ведомства.

На создание ракет власти США выделяют почти 77,5 миллиона долларов (это более 4,5 миллиардов рублей). О каких именно ракетах идёт речь и куда именно их будут поставлять, в сообщении оборонного ведомства США не уточняется.

Компания Lockheed Martin специализируется на создании вооружений в области авиастроения, авиакосмической техники и так далее. Является крупнейшей корпорацией по объёмам заключённых контрактов с властями США.