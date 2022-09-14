В ночь на 13 сентября в Нагорном Карабахе разгорелись серьезные бои, которые привели к десяткам новых жертв с обеих сторон. При этом сейчас они уже вышли на пределы самопровозглашенной НКР и ведутся на территории Армении, рассказал сайт РБК.

Никол Пашинян, возглавляющий армянское правительство, уже обратился за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. Также представитель страны в ОДКБ Виктор Биягов заявил, что Ереван с нетерпением ждет, когда организация предпримет эффективные меры и обуздает агрессию Баку.

Азербайджан заявляет, что Армения организовала несколько крупных диверсий, причем не только в Нагорном Карабахе, но и в Дашкесанском районе непосредственно на территории страны. Армянские войска осуществляли обстрелы из минометов, а также минировали территории, что вынудило Баку защищаться. Эксперты отмечают, что сейчас наблюдается самая крупная эскалация конфликта с момента завершения войны в Карабахе в 2020 году.