Минобороны РФ наглядно продемонстрировало работу российских десантников на южном направлении, где ВСУ попытались в очередной раз прорвать оборону. Киев задействовал крупное пехотное подразделение под прикрытием танков, однако выполнить задачу боевикам не удалось, передает РИА Новости.

Боец ВДВ РФ с позывным «Тихий» рассказал, что украинское подразделение выдали звуки работающей техники. Услышав их, десантники сразу подняли в небо беспилотник, обнаруживший позиции врага. По нему отработали гранатометы и артиллерия, причем противник упорно сопротивлялся на протяжении двух часов. Однако в итоге все закончилось для него плачевно.

«Тихий» также сообщил, что ВС РФ дали националистам собрать своих раненых, во время эвакуации их никто не обстреливал, что подтверждается и соответствующими записями.